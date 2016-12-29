Электронное правительство — быстрее, лучше, прозрачнее!— 29.12.2016
Электронные услуги набирают актуальность. Всего с начала функционирования центра населению города было оказано 12773 услуги, и которых…
Электронные услуги набирают актуальность. Всего с начала функционирования центра населению города было оказано 12773 услуги, и которых…
В дежурную часть МОМВД России «Нижневартовский» поступило сообщение о хищении с территории Покачевского месторождения газового конденсата. В…
В дежурную часть ОМВД России по городу Лангепасу поступило сообщение из единой дежурной диспетчерской службы о том,…
Правительство ХМАО-Югры в честь профессионального праздника вручило награды энергетикам региона. От имени губернатора Натальи Комаровой энергетиков поздравил…
Нижневартовский районный суд привлек к ответственности двух жителей города Покачи, которые применили насилие в отношении представителей власти….
В истории нашего края есть еще одна дата – переименование Остяко-Вогульского национального округа. Так, 23 октября 1940…
В городе вслед за большинством населенных пунктов Югры начинают брать деньги за питание детей в школах. В…
В окружном центре состоялось закрытие первого регионального форума «Югра молодежная», проходившего с 16 по 18 ноября. Его участниками…
Электронные услуги набирают актуальность. Всего с начала функционирования центра населению города было оказано 12773 услуги, и которых…
Город Покачи по уровню обеспеченности спортивными зданиями и сооружениями считается одним из лидирующих в Ханты-Мансийском автономном округе…
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь Сайт Сфера деятельности от 33 000 р. Адрес места работы Адрес места работы: Ханты-Мансийский автономный…
В Югре количество школьников, которые охвачены всеми видами детской оздоровительной компании ежегодно увеличивается. Об этом сообщили на…
Священнослужитель из Екатеринбурга архимандрит Димитрий (Байбаков) на собранные деньги прихожан построил школу на 11 классов по 25…
В соцсетях (Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram) стартует всероссийская акция #любимыйучитель. Принять участие может любой желающий. Нужно под хэштэгом #любимыйучитель…
Наметилось странное непонимание между избирателем и депутатом. Начать хочется с того, что львиная доля наказов избирателей так и…
В преддверии первого после летних каникул заседания Думы города Покачи прошло совместное совещание постоянно действующих депутатских комиссий,…
Преамбула: «Да при такой жаре тут даже жить хочется!», — смеясь, говорит коллега. Действительно хочется. Ни для…
Сегодня День физкультурника в России. Несмотря на то что мы живем в очень маленьком городке, у нас весьма…
Приближается идеальное время для чтения. Осень. Да и пропаганда в Интернете сделала свое дело. Сколько представлено списков…
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